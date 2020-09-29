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【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩

國際 08:35 2020/09/29

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英國因第二波新冠肺炎疫情惡化而升級防疫措施，包括餐廳及酒吧須於晚上10時關門，鼓勵非必需人士盡量留家工作。財相辛偉誠上周也宣布新一輪保就業計劃，為期半年，但政府為企業向僱員支付的薪金比例大幅調低至22%，遠低於前一輪的70%至80%。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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