【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 國際 08:35 2020/09/29 分享： 英國因第二波新冠肺炎疫情惡化而升級防疫措施，包括餐廳及酒吧須於晚上10時關門，鼓勵非必需人士盡量留家工作。財相辛偉誠上周也宣布新一輪保就業計劃，為期半年，但政府為企業向僱員支付的薪金比例大幅調低至22%，遠低於前一輪的70%至80%。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 今日 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 今日 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 2020/09/28 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 移民 裁員 失業 經濟衰退 經濟 BNO 保就業 補貼 經濟狀況 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入