【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩

英國因第二波新冠肺炎疫情惡化而升級防疫措施，包括餐廳及酒吧須於晚上10時關門，鼓勵非必需人士盡量留家工作。財相辛偉誠上周也宣布新一輪保就業計劃，為期半年，但政府為企業向僱員支付的薪金比例大幅調低至22%，遠低於前一輪的70%至80%。

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