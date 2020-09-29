【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 國際 14:12 2020/09/29 分享： 美國共和黨特朗普和民主黨拜登即將展開首次正面交鋒，進行第一場總統候選人辯論，料左右11月3日大選成敗，兩人都嚴陣以待。特朗普向來表現較「精靈」，拜登則有輿論優勢，但想要先拔頭籌，便得有針對性部署，在辯論台上重挫對方弱點。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 2020/09/28 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地 【美國大選】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 2020/09/14 【美國大選】特朗普抗疫不力 拜登勢窮追猛打 【美國大選】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素 2020/09/09 【美國大選】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素 最新專欄文章 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 今日 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 今日 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 2020/09/29 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 2020/09/28 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 選舉 政治 請願示威 特朗普 拜登 美國民主黨 美國共和黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入