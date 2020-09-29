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【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略

國際 14:12 2020/09/29

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美國共和黨特朗普和民主黨拜登即將展開首次正面交鋒，進行第一場總統候選人辯論，料左右11月3日大選成敗，兩人都嚴陣以待。特朗普向來表現較「精靈」，拜登則有輿論優勢，但想要先拔頭籌，便得有針對性部署，在辯論台上重挫對方弱點。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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