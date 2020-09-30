阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？

中美在東亞角力加劇之際，位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）的熱度更高，直接爆發衝突，視之為戰爭（war）。各國急忙呼籲克制，唯獨土耳其表現進取，企圖動員替阿塞拜疆助戰，只因埃爾多安近年對擴張勢力的野心一日比一日大，甚至公然染指俄羅斯後院。

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