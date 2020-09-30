  • 26°C
香港時間 : 2020930日 (週三) 23:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？

國際 06:05 2020/09/30

分享：

中美在東亞角力加劇之際，位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）的熱度更高，直接爆發衝突，視之為戰爭（war）。各國急忙呼籲克制，唯獨土耳其表現進取，企圖動員替阿塞拜疆助戰，只因埃爾多安近年對擴張勢力的野心一日比一日大，甚至公然染指俄羅斯後院。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

相關文章

【歐盟外交】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠
2020/09/17
【歐盟外交】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠
【歐俄關係】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
2020/09/04
【歐俄關係】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀
2020/08/21
【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀
【中東局勢】跟以色列建交 沙特心動難行動
2020/09/16
【中東局勢】跟以色列建交 沙特心動難行動
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴
2020/08/14
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴

最新專欄文章

【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？
今日
【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？
【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略
2020/09/29
【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略
【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩
2020/09/29
【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩
【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處
2020/09/28
【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處
【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點
2020/09/28
【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點
地緣政治 戰爭 軍事演習 能源供應 埃爾多安 土耳其 俄羅斯 納戈爾諾－卡拉巴赫 亞美尼亞 阿塞拜疆

上一篇文章

【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？

下一篇文章

【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版