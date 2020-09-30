阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 國際 06:05 2020/09/30 分享： 中美在東亞角力加劇之際，位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）的熱度更高，直接爆發衝突，視之為戰爭（war）。各國急忙呼籲克制，唯獨土耳其表現進取，企圖動員替阿塞拜疆助戰，只因埃爾多安近年對擴張勢力的野心一日比一日大，甚至公然染指俄羅斯後院。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【歐盟外交】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 2020/09/17 【歐盟外交】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 【歐俄關係】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【中東局勢】跟以色列建交 沙特心動難行動 2020/09/16 【中東局勢】跟以色列建交 沙特心動難行動 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴 最新專欄文章 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 今日 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 2020/09/29 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 2020/09/28 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 地緣政治 戰爭 軍事演習 能源供應 埃爾多安 土耳其 俄羅斯 納戈爾諾－卡拉巴赫 亞美尼亞 阿塞拜疆 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入