中概股美退市 海歸回港生力軍 名家專欄 2020/09/30 分享： 中國內地知名入門網站新浪（美：SINA）私有化計劃入直路，董事會通過接納由公司董事長曹國偉提出的私有化建議，估計將於明年首季完成私有化退市，消息刺激公司股價周一大升近6%。 新浪作為首家美股上市中概科網 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 2020/09/29 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 交易講場 - 驚奇十月迎大選 恐慌指數露玄機 2020/09/28 驚奇十月迎大選 恐慌指數露玄機 交易講場 - 外資湧國債推升人幣 博有升有息 2020/09/26 外資湧國債推升人幣 博有升有息 交易講場 - 螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險 2020/09/25 螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險 交易講場 - 無人敢沽科網股 持倉擠擁非好事 2020/09/24 無人敢沽科網股 持倉擠擁非好事 香港交易所（00388） 美股 私有化 新浪（美：SINA） 第二上市 中美關係 中國概念股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入