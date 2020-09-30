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中概股美退市 海歸回港生力軍

名家專欄 2020/09/30

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中國內地知名入門網站新浪（美：SINA）私有化計劃入直路，董事會通過接納由公司董事長曹國偉提出的私有化建議，估計將於明年首季完成私有化退市，消息刺激公司股價周一大升近6%。

新浪作為首家美股上市中概科網

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 交易講場

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