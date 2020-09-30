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波司登買在下雪前

名家專欄 2020/09/30

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我們身在南方，還是人道秋中明月好之際，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，已於29日迎來2020年首雪。有道是：行船爭解纜，月餅我賣先！中秋雖未至，羽絨服製造商波司登（03998），可以在北方下雪

...

撰文 : 李國慶 投資版總監

欄名 : 透視中港美

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