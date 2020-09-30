波司登買在下雪前 名家專欄 2020/09/30 分享： 我們身在南方，還是人道秋中明月好之際，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，已於29日迎來2020年首雪。有道是：行船爭解纜，月餅我賣先！中秋雖未至，羽絨服製造商波司登（03998），可以在北方下雪 ... 撰文 : 李國慶 投資版總監 欄名 : 透視中港美 相關文章 有贊值博率高 SaaS前景亮麗 今日 有贊值博率高 SaaS前景亮麗 藥明可以買 在手定單足 今日 藥明可以買 在手定單足 最新專欄文章 透視中港美 - 九毛九積極重組餐廳組合 2020/09/29 九毛九積極重組餐廳組合 透視中港美 - 信義能源光變金 2020/09/28 信義能源光變金 透視中港美 - 中銀航空租賃45元以下收集 2020/09/26 中銀航空租賃45元以下收集 透視中港美 - 華晨中國估值偏低 2020/09/25 華晨中國估值偏低 透視中港美 - 大唐新能源 乘風再起時 2020/09/24 大唐新能源 乘風再起時 李國慶 投資推介 個股分析 純利 零售 市盈率 值博率 波司登（03998） 止蝕 收集 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入