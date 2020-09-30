我們身在南方，還是人道秋中明月好之際，有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區，已於29日迎來2020年首雪。有道是：行船爭解纜，月餅我賣先！中秋雖未至，羽絨服製造商波司登（03998），可以在北方下雪

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