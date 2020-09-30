【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 國際 13:45 2020/09/30 分享： 美國首場總統辯論結束，特朗普及拜登首次正面對壘，誰贏誰輸恐怕難下結論。整場辯論可謂一片混亂，疊聲情況極之嚴重，雙方不但都未能捉住足以有效攻擊對方的重點，亦旨在針對自己的目標選民說話，對改變整體投票意向作用恐怕有限。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 今日 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普 今日 【美國大選】CNN民調：6成人認為拜登首場總統辯論勝特朗普 【美國大選】特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投 今日 【美國大選】特朗普：郵寄選票是騙局 拜登：你以前也這樣投 【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍 今日 【美國大選】首場總統辯論有咩精彩言論？拜登特朗普唇槍舌劍 【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法 今日 【美國大選】特朗普：避稅計劃展現我才智 蠢人才守法 最新專欄文章 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 今日 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 2020/09/29 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 2020/09/28 【美國大選】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點 選舉 政治 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入