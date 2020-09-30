【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？

美國首場總統辯論結束，特朗普及拜登首次正面對壘，誰贏誰輸恐怕難下結論。整場辯論可謂一片混亂，疊聲情況極之嚴重，雙方不但都未能捉住足以有效攻擊對方的重點，亦旨在針對自己的目標選民說話，對改變整體投票意向作用恐怕有限。

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