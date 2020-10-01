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本季築底格局 買逆向ETF

名家專欄 2020/10/01

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9月最後一個交易日，國企指數以升市來祝賀國慶來臨，反而內地股市虎頭蛇尾，惟數據顯示國指過去十月升多跌少，加上中央月尾為五年規劃拍板，第四季會是築底偏好格局，只是美國因素始終左右10月以至今季走勢，月初

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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