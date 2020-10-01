本季築底格局 買逆向ETF 名家專欄 2020/10/01 分享： 9月最後一個交易日，國企指數以升市來祝賀國慶來臨，反而內地股市虎頭蛇尾，惟數據顯示國指過去十月升多跌少，加上中央月尾為五年規劃拍板，第四季會是築底偏好格局，只是美國因素始終左右10月以至今季走勢，月初 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 華虹不被針對 中央定必關顧 2020/09/30 華虹不被針對 中央定必關顧 中字股實力談 - 神華看高一綫 煤價處反彈期 2020/09/29 神華看高一綫 煤價處反彈期 中字股實力談 - 中燃增長持續 完勝行業表現 2020/09/26 中燃增長持續 完勝行業表現 中字股實力談 - 滬杭甬明年復甦 自貿區帶旺交通 2020/09/25 滬杭甬明年復甦 自貿區帶旺交通 中字股實力談 - 玖紙穩增長 得益限塑令 2020/09/24 玖紙穩增長 得益限塑令 滙豐控股（00005） FI二南方國指（07588） XI南方滬深三百（07333） XI華夏滬深三百（07373） 華虹半導體（01347） 上海證券交易所綜合股價指數 恒生中國企業指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入