主帥早退未添憂 港交所後備力強

港交所（00388）周二（29日）收市後突公布，行政總裁李小加提前於今年12月底退休，較原定明年10月底提前10個月。市場人士對此無不深感錯愕，惟港交所股價昨未見異動，季結日隨大市微升。

港交所昨收報

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