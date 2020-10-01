主帥早退未添憂 港交所後備力強 名家專欄 2020/10/01 分享： 港交所（00388）周二（29日）收市後突公布，行政總裁李小加提前於今年12月底退休，較原定明年10月底提前10個月。市場人士對此無不深感錯愕，惟港交所股價昨未見異動，季結日隨大市微升。 港交所昨收報 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中概股美退市 海歸回港生力軍 2020/09/30 中概股美退市 海歸回港生力軍 交易講場 - 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 2020/09/29 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 交易講場 - 驚奇十月迎大選 恐慌指數露玄機 2020/09/28 驚奇十月迎大選 恐慌指數露玄機 交易講場 - 外資湧國債推升人幣 博有升有息 2020/09/26 外資湧國債推升人幣 博有升有息 交易講場 - 螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險 2020/09/25 螞蟻拒基石投資 信心十足難掩風險 香港交易及結算所有限公司 管理層變動 李小加 退休 香港交易所（00388） IPO 互聯互通 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入