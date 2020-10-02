亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 國際 08:52 2020/10/02 分享： ▲ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 位於南高加索的西亞國家亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）突然宣戰，重燃30年以來的嚴重衝突。小國戰端足見背後的大國博奕，土耳其表明支持阿塞拜疆，勢與撐亞美尼亞的俄羅斯陷對立，甚或爆發代理人戰爭。 ... 撰文 : 鄧燕君 欄名 : 國金好書 相關文章 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰 2020/09/30 阿塞拜疆聲稱亞美尼亞2300士兵被殺 聯合國促停戰 亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火 2020/09/28 亞美尼亞與阿塞拜疆衝突23死 爭「納卡」主權 多國籲停火 亞美尼亞11日示威後 總理終辭職 2018/04/23 亞美尼亞11日示威後 總理終辭職 亞美尼亞與阿塞拜疆邊境交戰持續 2016/04/04 亞美尼亞與阿塞拜疆邊境交戰持續 地緣政治 政治 外交 亞美尼亞 阿塞拜疆 土耳其 俄羅斯 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入