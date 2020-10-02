【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 國際 18:04 2020/10/02 分享： 特朗普確診新冠肺炎，各界關注的頭號議題，尤其是環球金融市場，無疑是特朗普一直提倡的美國大選延期，會否變得師出有名？特朗普及夫人梅拉尼婭，在大選前1個月雙雙確診，要自我隔離最少14日，意味他將錯過未來兩周的競選活動，確實為這次大選再添變數，甚至是特朗普陣營一直等待提出大選延期的合適理由。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 2020/09/29 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 2020/09/28 【美國大選】辯論前鬥潑污水 錯在搔不著癢處 特朗普 總統大選 白宮 選舉 政治 新冠肺炎疫情 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入