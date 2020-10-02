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【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？

國際 18:04 2020/10/02

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特朗普確診新冠肺炎，各界關注的頭號議題，尤其是環球金融市場，無疑是特朗普一直提倡的美國大選延期，會否變得師出有名？特朗普及夫人梅拉尼婭，在大選前1個月雙雙確診，要自我隔離最少14日，意味他將錯過未來兩周的競選活動，確實為這次大選再添變數，甚至是特朗普陣營一直等待提出大選延期的合適理由。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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