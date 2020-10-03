中聯重科集資74億必有後着 名家專欄 2020/10/03 分享： 中聯重科（01157）9月29日宣布A、H股合共供股集資約74億港元（見表），如此大動作，必有後着。翌日H股不跌反升5.5%，收報7.44元。戰友可考慮現價買入，中綫上望10元，收於7元以下止蝕。 中聯 ... 撰文 : 李國慶 投資版總監 欄名 : 透視中港美 相關文章 比亞迪電子前景俏 打入iPad供應鏈 今日 比亞迪電子前景俏 打入iPad供應鏈 基石藥業看升 大廠輝瑞入股 今日 基石藥業看升 大廠輝瑞入股 最新專欄文章 透視中港美 - 李寧民族品牌長綫看好 2020/10/01 李寧民族品牌長綫看好 透視中港美 - 波司登買在下雪前 2020/09/30 波司登買在下雪前 透視中港美 - 九毛九積極重組餐廳組合 2020/09/29 九毛九積極重組餐廳組合 透視中港美 - 信義能源光變金 2020/09/28 信義能源光變金 透視中港美 - 中銀航空租賃45元以下收集 2020/09/26 中銀航空租賃45元以下收集 中國 人民幣 銷售 A股 一帶一路 中聯重科（01157） 機械設備股 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入