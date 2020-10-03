中聯重科集資74億必有後着

中聯重科（01157）9月29日宣布A、H股合共供股集資約74億港元（見表），如此大動作，必有後着。翌日H股不跌反升5.5%，收報7.44元。戰友可考慮現價買入，中綫上望10元，收於7元以下止蝕。

中聯

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