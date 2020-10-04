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北京放手人民幣升值 一舉多得

中國 21:09 2020/10/04

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內地十一黃金周假期，疫後旅遊市場復甦，消費強勁反彈。人民幣也同歡慶，離岸人民幣兌美元一度升破6.74元兌1美元關卡，為2019年5月以來首次。

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