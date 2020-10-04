北京放手人民幣升值 一舉多得 中國 21:09 2020/10/04 分享： 內地十一黃金周假期，疫後旅遊市場復甦，消費強勁反彈。人民幣也同歡慶，離岸人民幣兌美元一度升破6.74元兌1美元關卡，為2019年5月以來首次。 ... 相關文章 【聚焦人幣】內地降外幣存款利率 助人民幣續升值？ 2020/09/30 【聚焦人幣】內地降外幣存款利率 助人民幣續升值？ 【人民幣】中國國債將納WGBI 大家手上人民幣迎升值？ 2020/09/25 【人民幣】中國國債將納WGBI 大家手上人民幣迎升值？ 【中國經濟】人行馬駿：基本面支撐人民幣升值 但美元未必持續走弱 2020/09/21 【中國經濟】人行馬駿：基本面支撐人民幣升值 但美元未必持續走弱 【人民幣國際化】一關鍵數據顯示 人民幣國際化再加速 2020/09/29 【人民幣國際化】一關鍵數據顯示 人民幣國際化再加速 人民幣升不停 須防滙率堰塞湖 2020/09/18 人民幣升不停 須防滙率堰塞湖 疫情 中國市場 經濟 金融 貿易 銀行 人民幣國際化 中美關係 人民幣 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入