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二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？

名家專欄 08:30 2020/10/05

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中秋國慶長假期，綜合不同的地產代理統計，4日的中秋節長期10大屋苑錄得30至37宗成交不等，單以周末兩日計算，就介乎12至18宗不等，大概屬於中等水平。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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