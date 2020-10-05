二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 名家專欄 08:30 2020/10/05 分享： 中秋國慶長假期，綜合不同的地產代理統計，4日的中秋節長期10大屋苑錄得30至37宗成交不等，單以周末兩日計算，就介乎12至18宗不等，大概屬於中等水平。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 大量新盤壓境 二手冇運行? 2020/10/01 大量新盤壓境 二手冇運行? 【樓價指數】CCL按周微升0.08% 中原：中秋前後重拾升軌 2020/09/30 【樓價指數】CCL按周微升0.08% 中原：中秋前後重拾升軌 最新專欄文章 專家樓論 - 一手大單位 去貨需時 今日 一手大單位 去貨需時 專家樓論 - 如果放鬆更高樓價按揭？ 2020/10/01 如果放鬆更高樓價按揭？ 專家樓論 - 舖租急插水 商戶準備博一博 2020/09/30 舖租急插水 商戶準備博一博 專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？ 2020/09/29 階段式還款 拉抬購買力？ 專家樓論 - 二手成交雖增 流轉率仍偏弱 2020/09/28 二手成交雖增 流轉率仍偏弱 二手市場 發展商 樓價 地產代理 大圍 屯門 將軍澳 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入