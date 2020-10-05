【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升?

內地中秋國慶黃金周長假期間，港股通南向交易暫停6個交易日。投資者普遍憂慮港股原已疲憊不振，北水缺席期間港股更加缺乏承接。惟北水缺席日子現已過半，港股不單未見進一步破底，恒指更一度勁彈上試24000心理關口。

今年國慶長假的「北水假期」自上周二開始，截至本周五（10月9日）內地A股復市才結束，期間港股有6個交易日交投未有北水參與。北水假期已過一半，首3個交易日恒指暫升逾300點，投資者的心頭大石或可暫且放下一半。

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北水佔港股成交近一成

市場對北水缺乏港股感不安，當然並非杞人憂天。中港股市互聯互通已近6年，隨著南下資金規模日增，北水已成港股市場最重要資金來源之一。按港交所（00388）統計數據顯示，北水佔港股成交比率由今年初約5%，至7月倍增至11%。

期間北水每月流入一直未停步，7月合共錄得逾900億元淨流入。港股市場這項重要資金來源，暫停長達6個交易日，成交疏落難免令投資界取態相對審慎。

數據上看，歷年A股長假、北水缺席期間，港股則是升多跌少。回顧2014年10月滬港通開通以來，南向交易因春節、五一及國慶長假，共有14次暫停3個交易日或以上，當中10次上升、4次下跌，平均升幅約0.4%。

北水缺席 港股升多跌少

北水缺席並未令港股顯著承壓，但市場資金減少，港股波幅擴大的機會亦大增。過去14次北水假期，有4次恒指波幅逾4%，2次大升、2次大跌。

美國總統特朗普上周受新冠肺炎感染入院，今早港股開市前即傳出，特朗普康復進度良好，最快美國當地時間周一出院的利好消息。美股道指及納指期貨亞洲時段全綫反彈近1%，支持港股同步向好。

反過來看，若特朗普病情急轉直下，至令美國總統大選安排出現爭拗，以至美國共和黨鷹派政客乘趁機發表針對中國的激烈言論，北水缺席下港股隨時有出乎意料的大幅波動。

撰文：劉德斌

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