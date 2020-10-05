【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 國際 16:13 2020/10/05 分享： 美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，對於一直輕視新冠肺炎疫情的特朗普來說，無疑是一記當頭棒喝。作為特朗普頭號宿敵，民主黨的眾議院議長佩洛西並沒有「趁佢病，攞佢命」，棒打落水狗，反而放軟態度，溫和勸導對方改變打疫態度。佩洛西態度變化不只為生病的特朗普着想，更是考慮到一己之利。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 最新專欄文章 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 2020/09/29 【美國大選】首次交鋒前夕 剖析兩候選人辯論策略 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 2020/09/29 【BNO移民】保就業大縮水 英國經濟有排煩 選舉 拜登 特朗普 佩洛西 總統大選 美國民主黨 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入