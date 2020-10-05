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【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己

國際 16:13 2020/10/05

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美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，對於一直輕視新冠肺炎疫情的特朗普來說，無疑是一記當頭棒喝。作為特朗普頭號宿敵，民主黨的眾議院議長佩洛西並沒有「趁佢病，攞佢命」，棒打落水狗，反而放軟態度，溫和勸導對方改變打疫態度。佩洛西態度變化不只為生病的特朗普着想，更是考慮到一己之利。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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