北水長假缺席 港股更波動

內地國慶黃金周長假期間，港股通南向交易暫停6個交易日。投資者普遍憂慮港股原已疲憊不振，北水缺席期間港股更加缺乏承接。惟北水缺席日子現已過半，港股不單未見進一步破底，恒指更一度勁彈上試24000心理關口

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