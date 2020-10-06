北水長假缺席 港股更波動 名家專欄 2020/10/06 分享： 內地國慶黃金周長假期間，港股通南向交易暫停6個交易日。投資者普遍憂慮港股原已疲憊不振，北水缺席期間港股更加缺乏承接。惟北水缺席日子現已過半，港股不單未見進一步破底，恒指更一度勁彈上試24000心理關口 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 總統染疫添亂局 美股後市看疫情 2020/10/05 總統染疫添亂局 美股後市看疫情 交易講場 - 10月又逢股災月 港股能否避一劫？ 2020/10/03 10月又逢股災月 港股能否避一劫？ 交易講場 - 主帥早退未添憂 港交所後備力強 2020/10/01 主帥早退未添憂 港交所後備力強 交易講場 - 中概股美退市 海歸回港生力軍 2020/09/30 中概股美退市 海歸回港生力軍 交易講場 - 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 2020/09/29 平保成滙豐大股東 可有多大憧憬？ 金融 恒生指數 香港交易所（00388） 滙豐控股（00005） 友邦保險（01299） 新冠肺炎 中國 經濟 美國 成交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入