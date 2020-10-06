施政報告有望樓市減辣? 名家專欄 07:00 2020/10/06 分享： 去年施政報告意外地放寬按揭保險，為市民上車之路鬆綁，今年疫情之下，有地產業界希望進一步「減辣」，惟政府為避免買家樓市調整中「接火棒」，料放寬機會不高。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 非住宅物業減辣 對後市起正面作用 2020/09/03 非住宅物業減辣 對後市起正面作用 看懂樓市走勢 疫情成為關鍵 2020/08/22 看懂樓市走勢 疫情成為關鍵 樓市另類指標 原來市底唔差 2020/09/25 樓市另類指標 原來市底唔差 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓土地供應危危乎？ 今日 私樓土地供應危危乎？ 專家樓論 - 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 2020/10/05 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 專家樓論 - 一手大單位 去貨需時 2020/10/05 一手大單位 去貨需時 專家樓論 - 如果放鬆更高樓價按揭？ 2020/10/01 如果放鬆更高樓價按揭？ 專家樓論 - 舖租急插水 商戶準備博一博 2020/09/30 舖租急插水 商戶準備博一博 香港物業 二手市場 一手市場 豪宅 樓價 施政報告 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入