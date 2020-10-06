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施政報告有望樓市減辣?

名家專欄 07:00 2020/10/06

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去年施政報告意外地放寬按揭保險，為市民上車之路鬆綁，今年疫情之下，有地產業界希望進一步「減辣」，惟政府為避免買家樓市調整中「接火棒」，料放寬機會不高。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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