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官地供應減  舊樓強拍個案挑戰新高

名家專欄 09:00 2020/10/06

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本年至今已錄得近30宗舊樓強拍申請個案，在政府官地供應減少下，相信財團會更加積極透過舊樓強拍增加土儲，預計全年強拍申請最終數字，有機會挑戰2012年57宗的高位。

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欄名 : 樓市分析

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