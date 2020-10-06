官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 名家專欄 09:00 2020/10/06 分享： 本年至今已錄得近30宗舊樓強拍申請個案，在政府官地供應減少下，相信財團會更加積極透過舊樓強拍增加土儲，預計全年強拍申請最終數字，有機會挑戰2012年57宗的高位。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【北角地標】皇都戲院批強拍底價47億歷來最大宗 新世界：探討保育可行性 2020/08/24 【北角地標】皇都戲院批強拍底價47億歷來最大宗 新世界：探討保育可行性 皇都戲院屹立北角逾半世紀 一級歷史建築難逃清拆命運！？ 2020/08/22 皇都戲院屹立北角逾半世紀 一級歷史建築難逃清拆命運！？ 【土地供應】日出康城第13期接獲35份意向書 港鐵鄧智輝：料下周招標 2020/09/24 【土地供應】日出康城第13期接獲35份意向書 港鐵鄧智輝：料下周招標 【土地供應】房地產協會倡珠海桂山島建未來城市 80萬人居住 邀大灣區「9+2」城市合資 香港擁司法權 2020/09/21 【土地供應】房地產協會倡珠海桂山島建未來城市 80萬人居住 邀大灣區「9+2」城市合資 香港擁司法權 最新專欄文章 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 2020/10/05 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 土地供應 賣地 發展商 發展局 收購 啟德 強拍 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入