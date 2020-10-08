【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 國際 15:41 2020/10/08 分享： 諾貝爾獎當中最受關注的和平獎，將於周五（9日）公布，外界都在揣測和平獎誰屬。今年世界局勢動盪，加上廣受新冠肺炎疫情困擾，仿佛沒有哪個人物或組織獲得外界一致好評，以致今年和平獎結果較過往更難預料。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 相關文章 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 2020/10/05 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 2020/10/02 亞美尼亞與阿塞拜疆再戰 解構兩國衝突「非凡」之處 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 最新專欄文章 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 今日 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 2020/10/07 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 2020/10/07 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 2020/10/05 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 政治 假新聞 俄羅斯 新西蘭 蘇丹 世界衞生組織 諾貝爾獎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入