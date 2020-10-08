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【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎

國際 15:41 2020/10/08

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諾貝爾獎當中最受關注的和平獎，將於周五（9日）公布，外界都在揣測和平獎誰屬。今年世界局勢動盪，加上廣受新冠肺炎疫情困擾，仿佛沒有哪個人物或組織獲得外界一致好評，以致今年和平獎結果較過往更難預料。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記

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