【十一黃金周】內地經濟復甦加快 節後股匯有望走高 中國 19:10 2020/10/06 分享： 「十一」黃金周假期消費市道是疫情後觀察中國經濟狀況的晴雨表。目前，內地長假已接近尾聲。從官方公布的數據看，各地旅遊市場，無論是人氣還是消費，多已回復到去年同期的七、八成水平。超出外界預期。 ... 相關文章 【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰 2020/09/30 【中國經濟】9月PMI反映第三季經濟復甦加快 「雙循環」仍有大挑戰 【中國經濟】世銀料中國今年GDP增2% 明年復甦至7.9% 2020/09/30 【中國經濟】世銀料中國今年GDP增2% 明年復甦至7.9% 【十四五規劃】中國傳設較低經濟增長目標 智囊這樣提議 2020/09/29 【十四五規劃】中國傳設較低經濟增長目標 智囊這樣提議 【特朗普確診】特朗普染疫 中美關係的「珍珠港事件」？ 2020/10/02 【特朗普確診】特朗普染疫 中美關係的「珍珠港事件」？ 【中美角力】十月「驚奇」 南海抑或台海？ 2020/09/29 【中美角力】十月「驚奇」 南海抑或台海？ 上海證券交易所綜合股價指數 疫情 中國市場 經濟 股票 A股 中國共產黨 GDP 人民幣 美元 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入