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【十一黃金周】內地經濟復甦加快 節後股匯有望走高

中國 19:10 2020/10/06

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「十一」黃金周假期消費市道是疫情後觀察中國經濟狀況的晴雨表。目前，內地長假已接近尾聲。從官方公布的數據看，各地旅遊市場，無論是人氣還是消費，多已回復到去年同期的七、八成水平。超出外界預期。

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