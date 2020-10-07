曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆

曼聯成為歐洲足球市場夏季轉會窗關閉前一刻的大豪客，一口氣作出多達5宗收購，包括烏拉圭中鋒卡雲尼（Edinson Cavani）及翼鋒柏利斯迪（Facundo Pellistri）、巴西左後衛迪尼斯（Alex Telles），以及明年1月才會加盟的科特迪瓦翼鋒迪亞路查奧爾（Amad Traoré），還有屬於長線投資的16歲法國中堅甘巴拿（Willy Kambwala）。

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