曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 國際 06:05 2020/10/07 分享： 曼聯成為歐洲足球市場夏季轉會窗關閉前一刻的大豪客，一口氣作出多達5宗收購，包括烏拉圭中鋒卡雲尼（Edinson Cavani）及翼鋒柏利斯迪（Facundo Pellistri）、巴西左後衛迪尼斯（Alex Telles），以及明年1月才會加盟的科特迪瓦翼鋒迪亞路查奧爾（Amad Traoré），還有屬於長線投資的16歲法國中堅甘巴拿（Willy Kambwala）。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【諾貝爾獎】新冠疫情陰霾 和平獎誰屬更迷離 2020/10/06 【諾貝爾獎】新冠疫情陰霾 和平獎誰屬更迷離 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 2020/10/05 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 2020/09/30 阿塞拜疆與亞美尼亞起烽火 土耳其機會來了？ 體育人物 曼聯 英超 足球 體育賽事 管理技巧 人才管理 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入