復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 名家專欄 2020/10/07 分享： 內地新冠疫情後的首個國慶黃金周，海南取代香港名店大排長龍現象，惟隨着中央推動自貿區，復星國際（00656）插足海南，加上開發新冠疫苗，業務明年復甦在望。 復星國際屬於綜合企業，業務分為健康、快樂和富足， ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中車時代歸A 盈利明年復增 2020/10/06 中車時代歸A 盈利明年復增 中字股實力談 - 福耀盈利復甦 政策效益顯現 2020/10/03 福耀盈利復甦 政策效益顯現 中字股實力談 - 本季築底格局 買逆向ETF 2020/10/01 本季築底格局 買逆向ETF 中字股實力談 - 華虹不被針對 中央定必關顧 2020/09/30 華虹不被針對 中央定必關顧 中字股實力談 - 神華看高一綫 煤價處反彈期 2020/09/29 神華看高一綫 煤價處反彈期 恒生中國企業指數 復星國際（00656） 復星醫藥（02196） 復宏漢霖－Ｂ（02696） 復銳醫療科技（01696） 國藥控股（01099） 青島啤酒（00168） 復星旅遊文化（01992） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入