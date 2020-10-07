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復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南

名家專欄 2020/10/07

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內地新冠疫情後的首個國慶黃金周，海南取代香港名店大排長龍現象，惟隨着中央推動自貿區，復星國際（00656）插足海南，加上開發新冠疫苗，業務明年復甦在望。

復星國際屬於綜合企業，業務分為健康、快樂和富足，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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