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按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？

名家專欄 07:00 2020/10/07

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政府去年大幅放寬首置按揭成數，但是透過按揭保險形式執行，有助銀行毋須承擔額外風險，即使面對疫情經濟環境轉差，出現大量負資產，亦不至於危及金融體系。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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