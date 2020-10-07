按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 名家專欄 07:00 2020/10/07 分享： 政府去年大幅放寬首置按揭成數，但是透過按揭保險形式執行，有助銀行毋須承擔額外風險，即使面對疫情經濟環境轉差，出現大量負資產，亦不至於危及金融體系。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新按保下 400萬樓下盤仍存優勢 2020/04/17 新按保下 400萬樓下盤仍存優勢 放寬按保半年回顧 2020/04/23 放寬按保半年回顧 上半年新批按保涉5472宗 創近10年新高 2020/07/27 上半年新批按保涉5472宗 創近10年新高 逾1.3萬宗成交採新按保 刺激購買力 50屋苑6成呎價升 2020/10/06 逾1.3萬宗成交採新按保 刺激購買力 50屋苑6成呎價升 最新專欄文章 專家樓論 - 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 今日 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 專家樓論 - 施政報告有望樓市減辣? 2020/10/06 施政報告有望樓市減辣? 專家樓論 - 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 專家樓論 - 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 2020/10/05 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 專家樓論 - 一手大單位 去貨需時 2020/10/05 一手大單位 去貨需時 按揭貸款 按揭保險 銀行 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入