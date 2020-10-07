大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題

中美角力下，粵港澳大灣區發展近來似乎靜了下來，但前港澳辦副主任徐澤就點出，在目前百年大變局中，大灣區發展更要提速升級。他強調，大灣區藍圖現已繪就，但須解決「誰來管」的問題。

徐澤目前是全國港澳研究會會長

...