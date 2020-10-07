大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 名家專欄 2020/10/07 分享： 中美角力下，粵港澳大灣區發展近來似乎靜了下來，但前港澳辦副主任徐澤就點出，在目前百年大變局中，大灣區發展更要提速升級。他強調，大灣區藍圖現已繪就，但須解決「誰來管」的問題。 徐澤目前是全國港澳研究會會長 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 2020/10/06 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 有政戲 - 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 2020/10/05 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 有政戲 - 建制防立會拉布 擬奪18委會正副主席 2020/09/30 建制防立會拉布 擬奪18委會正副主席 有政戲 - 教堂籃球足球 今宣布中秋後放寬 2020/09/29 教堂籃球足球 今宣布中秋後放寬 有政戲 - 港府244份「筍工」 投考有錦囊 2020/09/28 港府244份「筍工」 投考有錦囊 傅流螢 香港 大灣區 習近平 澳門 深圳 一國兩制 廣州 珠海 廣東省 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入