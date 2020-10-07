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樓市「銀十」升溫 地產金融添壓

名家專欄 2020/10/07

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內地十一中秋雙節長假，繼各地的人山人海之後，下一個關注點就是節後股樓兩市，能否雙雙出現反彈，其中最值得關注的又是樓市，因為傳統的「金九銀十」，九月未見金光閃閃，要看十月能否銀花火樹。

地產商以價換量 冀

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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