樓市「銀十」升溫 地產金融添壓

內地十一中秋雙節長假，繼各地的人山人海之後，下一個關注點就是節後股樓兩市，能否雙雙出現反彈，其中最值得關注的又是樓市，因為傳統的「金九銀十」，九月未見金光閃閃，要看十月能否銀花火樹。

地產商以價換量 冀

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