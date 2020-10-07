樓市「銀十」升溫 地產金融添壓 名家專欄 2020/10/07 分享： 內地十一中秋雙節長假，繼各地的人山人海之後，下一個關注點就是節後股樓兩市，能否雙雙出現反彈，其中最值得關注的又是樓市，因為傳統的「金九銀十」，九月未見金光閃閃，要看十月能否銀花火樹。 地產商以價換量 冀 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 把握經濟形勢 朱雲來數據說話 2020/10/06 把握經濟形勢 朱雲來數據說話 國情知聞 - 中國10月經濟 三喜三憂 2020/10/05 中國10月經濟 三喜三憂 國情知聞 - 特朗普染疫「炸鍋」 A50先挫意味何在 2020/10/03 特朗普染疫「炸鍋」 A50先挫意味何在 國情知聞 - 科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險 2020/10/01 科技戰促技術躍進 警惕「芯片泡沫」風險 國情知聞 - 專家：中美難脫鈎 金融制裁更不易 2020/09/30 專家：中美難脫鈎 金融制裁更不易 經濟 銀行 商業 金融 人民幣 銷售 地產 金融機構 按揭貸款 金融監管機構 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入