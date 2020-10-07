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樓上舖價值插水  投資者慎入

名家專欄 09:00 2020/10/07

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疫情下街道吉舖處處，但其實很多銀座式商廈出租情況亦差，這些樓上舖空置不易看到，在疫市下租售價下行壓力比地舖更高，投資上時更加留意。

...

欄名 : 樓市分析

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