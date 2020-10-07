樓上舖價值插水 投資者慎入 名家專欄 09:00 2020/10/07 分享： 疫情下街道吉舖處處，但其實很多銀座式商廈出租情況亦差，這些樓上舖空置不易看到，在疫市下租售價下行壓力比地舖更高，投資上時更加留意。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 新盤狂加價 發展商「真積極」還是「假進取」？ 2020/09/20 新盤狂加價 發展商「真積極」還是「假進取」？ 新盤借到盡入市 風險有幾大？ 2020/09/22 新盤借到盡入市 風險有幾大？ 跌市撈底 撈滙豐不如撈舖位？ 2020/09/23 跌市撈底 撈滙豐不如撈舖位？ 超甲廈租金回落 律師行逆市升級「除笨有精」 2020/09/24 超甲廈租金回落 律師行逆市升級「除笨有精」 樓市另類指標 原來市底唔差 2020/09/25 樓市另類指標 原來市底唔差 最新專欄文章 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 2020/10/06 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 2020/10/05 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 商廈 商舖 疫情 銅鑼灣 旺角 戴德梁行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入