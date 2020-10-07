【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 財金 12:57 2020/10/07 分享： 繼證監會上月特別發文，提醒投資者勿墮社交媒體「唱高散貨騙局」後，日前又有台灣股民網上分享，在港股「股票谷」被騙買入細價股後暴瀉9成的慘痛經歷。經由社交媒體操作，細價股造市集團的魔爪已伸向台灣、內地的整個大中華地區。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 2020/10/06 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 2020/10/05 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 2020/10/02 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局 2020/09/30 代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局 新浪網美股退市入直路 回歸中概股陸逐來 2020/09/29 新浪網美股退市入直路 回歸中概股陸逐來 香港股票 社交平台 梁鳳儀 證監會 偉源控股（01343） 集資 工程 泰國 馬來西亞 新加坡 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入