  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (週三) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局

財金 12:57 2020/10/07

分享：

繼證監會上月特別發文，提醒投資者勿墮社交媒體「唱高散貨騙局」後，日前又有台灣股民網上分享，在港股「股票谷」被騙買入細價股後暴瀉9成的慘痛經歷。經由社交媒體操作，細價股造市集團的魔爪已伸向台灣、內地的整個大中華地區。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟
2020/10/06
【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟
【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升?
2020/10/05
【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升?
「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？
2020/10/02
「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？
代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局
2020/09/30
代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局
新浪網美股退市入直路 回歸中概股陸逐來
2020/09/29
新浪網美股退市入直路 回歸中概股陸逐來
香港股票 社交平台 梁鳳儀 證監會 偉源控股（01343） 集資 工程 泰國 馬來西亞 新加坡

下一篇文章

【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版