【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局

繼證監會上月特別發文，提醒投資者勿墮社交媒體「唱高散貨騙局」後，日前又有台灣股民網上分享，在港股「股票谷」被騙買入細價股後暴瀉9成的慘痛經歷。經由社交媒體操作，細價股造市集團的魔爪已伸向台灣、內地的整個大中華地區。

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