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白居二推高樓價  居屋現炒風

名家專欄 15:00 2020/10/07

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「白居二」(白表居屋第二市場計劃)有冇推高樓價？之前政府不敢承認，坊間亦只能夠靠觀察市場個別成交趨勢去作判斷，近日終於有學者研究證實這個公開的秘密。

...

欄名 : 樓市分析

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