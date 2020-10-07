白居二推高樓價 居屋現炒風 名家專欄 15:00 2020/10/07 分享： 「白居二」(白表居屋第二市場計劃)有冇推高樓價？之前政府不敢承認，坊間亦只能夠靠觀察市場個別成交趨勢去作判斷，近日終於有學者研究證實這個公開的秘密。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 唔揀居屋2020馬鞍山新居屋 買家寧零議價680萬買同區二手居屋 2020/09/19 唔揀居屋2020馬鞍山新居屋 買家寧零議價680萬買同區二手居屋 居屋2020未阻二手回升 綠悠雅苑未補價2房突破700萬 貴過頂層戶 2020/09/19 居屋2020未阻二手回升 綠悠雅苑未補價2房突破700萬 貴過頂層戶 抽中綠置居2019 又申請居屋2020 網民求助點揀好 2020/09/22 抽中綠置居2019 又申請居屋2020 網民求助點揀好 白居二帶動居屋樓價 7年升1倍跑贏私樓 2020/10/06 白居二帶動居屋樓價 7年升1倍跑贏私樓 最新專欄文章 樓上舖價值插水 投資者慎入 今日 樓上舖價值插水 投資者慎入 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 2020/10/06 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 2020/10/05 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 居屋二手市場 居屋 房委會 綠置居 白居二 荃灣 新蒲崗 景泰苑 尚翠苑 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入