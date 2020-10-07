【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，外號「末日飛機」（Doomsday plane）的美軍核武指揮飛機隨即升空，令人忽然記起特朗普其實手握「核足球」，隨時可指令核武發射，主宰地球存亡。惟生病期間，特朗普未把核足球交予副手彭斯代為接管，令人質疑病後未必徹底清醒的特朗普，會否因此危害美國，以至全個地球的安全。

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