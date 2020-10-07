【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 國際 16:10 2020/10/07 分享： 美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，外號「末日飛機」（Doomsday plane）的美軍核武指揮飛機隨即升空，令人忽然記起特朗普其實手握「核足球」，隨時可指令核武發射，主宰地球存亡。惟生病期間，特朗普未把核足球交予副手彭斯代為接管，令人質疑病後未必徹底清醒的特朗普，會否因此危害美國，以至全個地球的安全。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 今日 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 【諾貝爾獎】新冠疫情陰霾 和平獎誰屬更迷離 2020/10/06 【諾貝爾獎】新冠疫情陰霾 和平獎誰屬更迷離 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 2020/10/05 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 2020/09/30 【美國大選】總統辯論淪泥漿摔角 特朗普拜登誰贏誰輸？ 軍事 治療 列根 特朗普 美軍 核武 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入