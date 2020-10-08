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【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 

財金 14:10 2020/10/08

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螞蟻集團上市進程進入直路，各路市場資金早已展開部署，冀在螞蟻上市盛宴中分一杯羹。螞蟻上市前熱度升溫，不過超大型新股抽走市場鉅資，盛宴消化需時，港股短綫或會轉趨沉寂。

...

欄名 : 交易講場

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