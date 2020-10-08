【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 財金 14:10 2020/10/08 分享： 螞蟻集團上市進程進入直路，各路市場資金早已展開部署，冀在螞蟻上市盛宴中分一杯羹。螞蟻上市前熱度升溫，不過超大型新股抽走市場鉅資，盛宴消化需時，港股短綫或會轉趨沉寂。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 2020/10/07 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 2020/10/06 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 2020/10/05 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 2020/10/02 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局 2020/09/30 代理CEO穩陣腳 李小加提前引退無損大局 IPO 恒生指數 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入