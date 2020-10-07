【中國經濟】疫後國際經濟分化 中國復甦快強勢難壓制

▲ 中國復甦遠較發達國家快速，外企依賴中國程度反比疫前增加。

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，但中國已較其他國家早一步走出疫情陰霾。後疫情時代，中國經濟復甦進程遠較發達國家快，進一步領航全球經濟。雖然美國在各方面圍堵中國，但中國經濟上的強勢，外資公司依賴中國反較疫症前增加，成為對抗美國有力籌碼。

在6日的世貿組織（WTO）全球貿易展望記者發布會上，WTO高級經濟學家阿德里安（Barbara DAndrea Adrian）表示，在世界上其他國家還在同疫情鬥爭之時，的確看到了中國在幫助全球復甦。

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另一位WTO高級經濟學家科爾曼·尼（Coleman Nee）表示，中國不僅在出口方面有突出表現，而且在進口方面也為全球做出貢獻：如果不包括中國，亞洲區域內貿易下降9%（包括中國下降6%）。

據WTO的初步估算，在2020年第1季，全球中間產品貿易按年下降5%，第二季度下降了15%。同時，數據還顯示，在疫情期間，中國在中間產品出口方面出現回升：6月按年下降7%，7月同比為0%，8月上升2%。WTO的專家指，「這可以說明沒有發生科技、生產方面沒有出現大的轉移（major shift）。」

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，景順亞太區全球市場策略師David Chao表示，隨著中國從新冠病毒大流行中顯示出強勁反彈，亞洲經濟體將受益。

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他表示，焦點是「中國消費者是否能迅速恢復正常活動，我認為中國人的影響力會大得多，會提振其他亞洲經濟體」。他的公司發現，在黃金周期間，餐館預訂和中國家庭旅遊的人數都創下了「紀錄」。同時，外媒認為中國經濟復甦進程遠超發達國家。

福布斯5日報道，沒有一家大型跨國公司，也沒有一家在上海和北京的外國企業想要退出中國。中國比大多數西歐國家從疫情中恢復得都好，尤其肯定比英國好，它們正談論著隨著病例的增加，實施更多的封鎖。

美國哈佛大學政府學教授艾利森（Graham Allison）長期研究中國，他指出，2008年金融危機過後，中國崛起為重要的地緣政治力量，積極推廣其價值觀，同時推進其利益。如今因新冠肺炎疫情，全球出現第二次巨大經濟分化，預期將出現更深遠的地緣政治後果。

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他表示，世界經濟正在萎縮，唯獨中國除外。雖然中國承受國際的圍堵與敵意，但艾利森認為，中國領導人將繼續將前景押注在不斷增長的中國經濟，希望藉此對關鍵企業和國家產生不可抗拒的影響力。

艾利森指出，如果只看實際作為，北京這一方面的押注正在得手。美國金融服務公司貝萊德（BlackRock）、領航投資（Vanguard）和摩根大通（JPMorgan），近期都擴大了中國業務，蘋果（Apple）的智慧手機主要製造者和組裝者仍是中國。而最近，一項針對在中國有大規模投資的美國公司調查發現，只有4%的公司正將生產遷回美國。

事實上，經濟實力是大國博奕的基礎，當不少發達國家還在艱難與疫症對抗之時，中國在疫後經濟快速復甦，未來全球經濟將出現巨大分化，中國經濟恢復快速增長，將有力抵消了美國對中國的遏制及圍堵。

本報記者：鄧中建

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