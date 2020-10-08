工行明年復甦 讓利政策或停 名家專欄 2020/10/08 分享： 國企指數連升四日並重上9600點，新經濟股一如預期拉動大市尋頂，但金融股連日築底兼且四大內銀股再創四年低位後，有單日轉向迹象，預期明年業績可以恢復增長，工商銀行（01398）始終是首選。 內銀股半年業績 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 2020/10/07 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 中字股實力談 - 中車時代歸A 盈利明年復增 2020/10/06 中車時代歸A 盈利明年復增 中字股實力談 - 福耀盈利復甦 政策效益顯現 2020/10/03 福耀盈利復甦 政策效益顯現 中字股實力談 - 本季築底格局 買逆向ETF 2020/10/01 本季築底格局 買逆向ETF 中字股實力談 - 華虹不被針對 中央定必關顧 2020/09/30 華虹不被針對 中央定必關顧 恒生中國企業指數 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入