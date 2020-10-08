工行明年復甦 讓利政策或停

國企指數連升四日並重上9600點，新經濟股一如預期拉動大市尋頂，但金融股連日築底兼且四大內銀股再創四年低位後，有單日轉向迹象，預期明年業績可以恢復增長，工商銀行（01398）始終是首選。

內銀股半年業績

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