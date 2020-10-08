  • 24°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 02:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工行明年復甦 讓利政策或停

名家專欄 2020/10/08

分享：

國企指數連升四日並重上9600點，新經濟股一如預期拉動大市尋頂，但金融股連日築底兼且四大內銀股再創四年低位後，有單日轉向迹象，預期明年業績可以恢復增長，工商銀行（01398）始終是首選。

內銀股半年業績

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南
2020/10/07
復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南
中字股實力談 - 中車時代歸A 盈利明年復增
2020/10/06
中車時代歸A 盈利明年復增
中字股實力談 - 福耀盈利復甦 政策效益顯現
2020/10/03
福耀盈利復甦 政策效益顯現
中字股實力談 - 本季築底格局 買逆向ETF
2020/10/01
本季築底格局 買逆向ETF
中字股實力談 - 華虹不被針對 中央定必關顧
2020/09/30
華虹不被針對 中央定必關顧
恒生中國企業指數 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988）

上一篇文章

華爾街與大街

下一篇文章

白居二推高樓價 居屋現炒風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版