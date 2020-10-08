  • 23°C
香港時間 : 20201008日 (週四) 07:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效?

名家專欄 07:00 2020/10/08

分享：

歷屆特首的土地政策不同，特別近兩屆梁振英、林鄭月娥則大舉推出各種「覓地」措施，前者善用改劃土地、放寬地積比率，政策成效立竿見影，而後者則側重於建立機制，解決中長遠問題。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

香港置業：財年首3季土地供應7400伙 佔全年目標不足6成
2020/09/28
香港置業：財年首3季土地供應7400伙 佔全年目標不足6成
【土地供應】下財年賣住宅地涉近8千伙 創近10年最少
2020/02/21
【土地供應】下財年賣住宅地涉近8千伙 創近10年最少
【土地供應】10億空置地資助已批8宗 打鼓嶺廢棄校舍變導盲犬學校
2020/06/15
【土地供應】10億空置地資助已批8宗 打鼓嶺廢棄校舍變導盲犬學校
黃遠輝：土地供應報告之優先選項 進展緩慢
2020/07/09
黃遠輝：土地供應報告之優先選項 進展緩慢

最新專欄文章

專家樓論 - 有沒有比較好？
今日
有沒有比較好？
專家樓論 - 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？
2020/10/07
按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？
專家樓論 - 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」
2020/10/07
持份者意見：如何使用「尚方寶劍」
專家樓論 - 施政報告有望樓市減辣?
2020/10/06
施政報告有望樓市減辣?
專家樓論 - 私樓土地供應危危乎？
2020/10/06
私樓土地供應危危乎？
居屋 填海 農地 棕地 賣地 林鄭月娥 董建華 曾蔭權 梁振英 明日大嶼

下一篇文章

18委會正副主席 建制泛民無偈傾
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版