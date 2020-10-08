歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效? 名家專欄 07:00 2020/10/08 分享： 歷屆特首的土地政策不同，特別近兩屆梁振英、林鄭月娥則大舉推出各種「覓地」措施，前者善用改劃土地、放寬地積比率，政策成效立竿見影，而後者則側重於建立機制，解決中長遠問題。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 香港置業：財年首3季土地供應7400伙 佔全年目標不足6成 2020/09/28 香港置業：財年首3季土地供應7400伙 佔全年目標不足6成 【土地供應】下財年賣住宅地涉近8千伙 創近10年最少 2020/02/21 【土地供應】下財年賣住宅地涉近8千伙 創近10年最少 【土地供應】10億空置地資助已批8宗 打鼓嶺廢棄校舍變導盲犬學校 2020/06/15 【土地供應】10億空置地資助已批8宗 打鼓嶺廢棄校舍變導盲犬學校 黃遠輝：土地供應報告之優先選項 進展緩慢 2020/07/09 黃遠輝：土地供應報告之優先選項 進展緩慢 最新專欄文章 專家樓論 - 有沒有比較好？ 今日 有沒有比較好？ 專家樓論 - 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 2020/10/07 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 專家樓論 - 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 2020/10/07 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 專家樓論 - 施政報告有望樓市減辣? 2020/10/06 施政報告有望樓市減辣? 專家樓論 - 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 居屋 填海 農地 棕地 賣地 林鄭月娥 董建華 曾蔭權 梁振英 明日大嶼 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入