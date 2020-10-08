18委會正副主席 建制泛民無偈傾 名家專欄 2020/10/08 分享： 立法會將於下周三復會，建制派全力封殺泛民，打算包攬18個事務委員會正、副主席職位，杜絕拉布隱患。內務委員會及財務委員會主席選舉明天率先上演，泛民當日才商討對策。 目前，延任1年的立法會組成，只有21名非 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 2020/10/07 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 有政戲 - 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 2020/10/06 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 有政戲 - 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 2020/10/05 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 有政戲 - 建制防立會拉布 擬奪18委會正副主席 2020/09/30 建制防立會拉布 擬奪18委會正副主席 有政戲 - 教堂籃球足球 今宣布中秋後放寬 2020/09/29 教堂籃球足球 今宣布中秋後放寬 立法會 選舉 民建聯 李慧琼 郭榮鏗 梁君彥 梁美芬 胡志偉 陳健波 張國鈞 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入