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18委會正副主席 建制泛民無偈傾

名家專欄 2020/10/08

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立法會將於下周三復會，建制派全力封殺泛民，打算包攬18個事務委員會正、副主席職位，杜絕拉布隱患。內務委員會及財務委員會主席選舉明天率先上演，泛民當日才商討對策。

目前，延任1年的立法會組成，只有21名非

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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