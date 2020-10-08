【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作

美國大選不足1個月，民主黨及共和黨的正副總統候選人都已經先後在辯論場上交鋒。相比拜登和特朗普辯論的大混戰，今次賀錦麗和彭斯是冷靜的攻防戰。觀乎兩名副手表現，賀錦麗明顯更令人印象深刻，表現甚至拋離其餘3名候選人，包括她的競選拍檔拜登。

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