【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 國際 16:15 2020/10/08 分享： 美國大選不足1個月，民主黨及共和黨的正副總統候選人都已經先後在辯論場上交鋒。相比拜登和特朗普辯論的大混戰，今次賀錦麗和彭斯是冷靜的攻防戰。觀乎兩名副手表現，賀錦麗明顯更令人印象深刻，表現甚至拋離其餘3名候選人，包括她的競選拍檔拜登。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 今日 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 2020/10/07 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 2020/10/07 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 2020/10/05 【特朗普確診】佩洛西放軟狙擊 為人更為己 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 2020/10/02 【特朗普確診】美國大選延期 突然師出有名？ 賀錦麗 總統大選 選舉 政治 彭斯 美國 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入