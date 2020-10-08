台海模糊空間打破 中美兵凶戰危？ 中國 17:25 2020/10/08 分享： 解放軍軍機本周三（7日）再度飛入台灣防空識別區，並罕有在台軍機廣播驅離時喊話回應，稱是在「我國台灣地區」例行訓練，警告台軍「不要干擾行動」。解放軍此舉被指如同視台灣空域為「自家空域」。 ... 相關文章 【台海局勢】國台辦：海峽中線不存在 九二共識是兩岸對話前提 2020/09/30 【台海局勢】國台辦：海峽中線不存在 九二共識是兩岸對話前提 【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做 今日 【中美角力】大陸倘對台灣動武 蓬佩奧稱美國會這樣做 【台海局勢】美國安顧問警告大陸勿試圖武統 促台灣變「箭豬」 今日 【台海局勢】美國安顧問警告大陸勿試圖武統 促台灣變「箭豬」 罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話 今日 罕見！解放軍軍機飛台海 今年首度對台灣軍機這樣喊話 解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？ 今日 解放軍高強度巡航台灣海峽 兵不血刃拖垮台軍？ 政治 外交 軍事衝突 國防 軍事 蓬佩奧 中美關係 兩岸關係 中國外交部 解放軍 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入