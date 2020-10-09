【美國大選】彭斯為特朗普盡忠 2024更上一層樓有望 國際 07:05 2020/10/09 分享： ▲ 有報道形容，彭斯的表現彷彿在為他2024年競逐總統寶座作好準備。 今屆美國大選副總統候選人辯論之觸目，前所未有。彭斯面對賀錦麗的攻擊，總算從容不迫，沒有絲毫退讓，有報道形容彭斯的表現，彷彿告訴世界他已為2024年競逐總統寶座作好準備。一直以來，他都被視為特朗普的得力助手，甚至是讓共和黨人接受特朗普的關鍵，到底彭斯這位「影子總統」有何魅力？ ... 撰文 : 葉芷樺 相關文章 【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯 2020/10/08 【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯 【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」 2020/10/08 【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」 【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】 2020/10/08 【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】 【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診 2020/10/08 【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診 【美國大選】總統健康問題 賀錦麗及彭斯一同遊花園 2020/10/08 【美國大選】總統健康問題 賀錦麗及彭斯一同遊花園 彭斯 白宮 特朗普 總統大選 選舉 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入