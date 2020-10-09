【美國大選】彭斯為特朗普盡忠 2024更上一層樓有望

▲ 有報道形容，彭斯的表現彷彿在為他2024年競逐總統寶座作好準備。

今屆美國大選副總統候選人辯論之觸目，前所未有。彭斯面對賀錦麗的攻擊，總算從容不迫，沒有絲毫退讓，有報道形容彭斯的表現，彷彿告訴世界他已為2024年競逐總統寶座作好準備。一直以來，他都被視為特朗普的得力助手，甚至是讓共和黨人接受特朗普的關鍵，到底彭斯這位「影子總統」有何魅力？

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