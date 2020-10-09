  • 23°C
香港時間 : 20201009日 (週五) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】彭斯為特朗普盡忠 2024更上一層樓有望

國際 07:05 2020/10/09

分享：

有報道形容，彭斯的表現彷彿在為他2024年競逐總統寶座作好準備。

今屆美國大選副總統候選人辯論之觸目，前所未有。彭斯面對賀錦麗的攻擊，總算從容不迫，沒有絲毫退讓，有報道形容彭斯的表現，彷彿告訴世界他已為2024年競逐總統寶座作好準備。一直以來，他都被視為特朗普的得力助手，甚至是讓共和黨人接受特朗普的關鍵，到底彭斯這位「影子總統」有何魅力？

...

撰文 : 葉芷樺

相關文章

【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯
2020/10/08
【美國大選】CNN民調：6成人指賀錦麗辯論表現勝彭斯
【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」
2020/10/08
【特朗普確診】特朗普稱中招是「上主的祝福」
【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
2020/10/08
【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診
2020/10/08
【特朗普確診】軍方高層再中招 海軍陸戰隊二號人物確診
【美國大選】總統健康問題 賀錦麗及彭斯一同遊花園
2020/10/08
【美國大選】總統健康問題 賀錦麗及彭斯一同遊花園
彭斯 白宮 特朗普 總統大選 選舉

下一篇文章

【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版