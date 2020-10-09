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中海外估值偏低 三紅綫下現機會

名家專欄 2020/10/09

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國企指數節氣「寒露」結束四連升，而內房股在「金九銀十」未見起哄，或是中央會推出「三條紅綫」收緊內房融資所致，惟中國海外（00688）負債率低，加上低PE和高息，目前有被低估之嫌。

國慶黃金周是傳統的內地

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中國海外發展（00688） 中國恒大（03333） 世茂集團（00813） 中國金茂（00817） 萬科企業（02202） 華潤置地（01109） 融創中國（01918） 富力地產（02777） 龍湖集團（00960） 合景泰富集團（01813）

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