中海外估值偏低 三紅綫下現機會

國企指數節氣「寒露」結束四連升，而內房股在「金九銀十」未見起哄，或是中央會推出「三條紅綫」收緊內房融資所致，惟中國海外（00688）負債率低，加上低PE和高息，目前有被低估之嫌。

國慶黃金周是傳統的內地

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