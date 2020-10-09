中海外估值偏低 三紅綫下現機會 名家專欄 2020/10/09 分享： 國企指數節氣「寒露」結束四連升，而內房股在「金九銀十」未見起哄，或是中央會推出「三條紅綫」收緊內房融資所致，惟中國海外（00688）負債率低，加上低PE和高息，目前有被低估之嫌。 國慶黃金周是傳統的內地 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 工行明年復甦 讓利政策或停 2020/10/08 工行明年復甦 讓利政策或停 中字股實力談 - 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 2020/10/07 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 中字股實力談 - 中車時代歸A 盈利明年復增 2020/10/06 中車時代歸A 盈利明年復增 中字股實力談 - 福耀盈利復甦 政策效益顯現 2020/10/03 福耀盈利復甦 政策效益顯現 中字股實力談 - 本季築底格局 買逆向ETF 2020/10/01 本季築底格局 買逆向ETF 中國海外發展（00688） 中國恒大（03333） 世茂集團（00813） 中國金茂（00817） 萬科企業（02202） 華潤置地（01109） 融創中國（01918） 富力地產（02777） 龍湖集團（00960） 合景泰富集團（01813） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入