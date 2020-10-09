合景泰富除權後平到笑 名家專欄 2020/10/09 分享： 合景泰富（01813）周三因為分拆旗下物管上市而除權，股價當日下挫23%，市值銳減103億元，昨日回升4.4%，收報11.3元，市值只有359億元，現時市值相對於其銷售額及派息，可謂平到笑。 合景泰富為 ... 撰文 : 李國慶 投資版總監 欄名 : 透視中港美 相關文章 TCL電子吸納 重估空間仍大 今日 TCL電子吸納 重估空間仍大 高偉大賺兼高息 泊得蘋果好碼頭 今日 高偉大賺兼高息 泊得蘋果好碼頭 最新專欄文章 透視中港美 - 碧桂園金九銷售勁趁低吸 2020/10/08 碧桂園金九銷售勁趁低吸 透視中港美 - 中軟國際全力拓展雲智能業務 2020/10/07 中軟國際全力拓展雲智能業務 透視中港美 - 百勝中國黃金周豬籠入水 2020/10/06 百勝中國黃金周豬籠入水 透視中港美 - 康希諾疫苗之選 2020/10/05 康希諾疫苗之選 透視中港美 - 中聯重科集資74億必有後着 2020/10/03 中聯重科集資74億必有後着 地產 民企內房股 土地供應 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入