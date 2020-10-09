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合景泰富除權後平到笑

名家專欄 2020/10/09

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合景泰富（01813）周三因為分拆旗下物管上市而除權，股價當日下挫23%，市值銳減103億元，昨日回升4.4%，收報11.3元，市值只有359億元，現時市值相對於其銷售額及派息，可謂平到笑。

合景泰富為

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撰文 : 李國慶 投資版總監

欄名 : 透視中港美

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