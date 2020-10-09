「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速

本港快速支付系統「轉數快」（FPS）推出兩年發展快速，截至9月底登記帳戶已突破600萬，9月份交易額近1,500億元，反映即時跨銀行支付逐漸普及。貨幣電子化為全球大趨勢，雖然本港在誇銀行支付的「轉數快」發展初見成效，惟近年全球於電子支付的熱點聚焦在數碼貨幣發展，本港在這方面未見突破，仍須急起直追。

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