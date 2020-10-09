「轉數快」初見成效 本港電子支付發展仍須加速 財金 13:04 2020/10/09 分享： 本港快速支付系統「轉數快」（FPS）推出兩年發展快速，截至9月底登記帳戶已突破600萬，9月份交易額近1,500億元，反映即時跨銀行支付逐漸普及。貨幣電子化為全球大趨勢，雖然本港在誇銀行支付的「轉數快」發展初見成效，惟近年全球於電子支付的熱點聚焦在數碼貨幣發展，本港在這方面未見突破，仍須急起直追。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 2020/10/08 【螞蟻上市】重磅螞蟻IPO後 港股或現疲態？ 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 2020/10/07 【拆解老千股】東南亞新股老千特別多? 股票谷助佈散水局 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 2020/10/06 【iBond 2020】iBond 2厘息派福利 加碼150億元滄海一粟 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 2020/10/05 【港股分析】國慶長假北水缺席 為何港股不跌反升? 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 2020/10/02 「股災月」又至 港股能否「逃過一劫」？ 陳德霖 貿易 香港金融管理局 虛擬貨幣 數碼貨幣 電子支付 轉數快 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入