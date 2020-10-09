空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 名家專欄 15:07 2020/10/09 分享： 日前發展局局長黃偉綸在短片內，提及公私營合作發展「明日大嶼」，特別引用昔日沙田第一城例子，塑造出由政府批出發展權，就能夠換取發展商免費填海的「雙贏格局」，但現實要直接套在明日大嶼並不容易。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 明日大嶼造價逾6240億 學者跟環團憂慮11年內耗盡財政儲備 2020/09/16 明日大嶼造價逾6240億 學者跟環團憂慮11年內耗盡財政儲備 【施政報告】明日大嶼研究公私合營毋須用公帑 發展局重提沙田第一城填海歷史 2020/10/06 【施政報告】明日大嶼研究公私合營毋須用公帑 發展局重提沙田第一城填海歷史 明日大嶼Vs桂山島 消息：兩者無排斥 2020/09/21 明日大嶼Vs桂山島 消息：兩者無排斥 最新專欄文章 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 2020/10/08 十一黃金周褪色 樓市旺不起來 白居二推高樓價 居屋現炒風 2020/10/07 白居二推高樓價 居屋現炒風 樓上舖價值插水 投資者慎入 2020/10/07 樓上舖價值插水 投資者慎入 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 2020/10/06 官地供應減 舊樓強拍個案挑戰新高 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 2020/10/05 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 土地供應 填海 黃偉綸 發展局 工程 明日大嶼 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入