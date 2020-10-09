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空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？

名家專欄 15:07 2020/10/09

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日前發展局局長黃偉綸在短片內，提及公私營合作發展「明日大嶼」，特別引用昔日沙田第一城例子，塑造出由政府批出發展權，就能夠換取發展商免費填海的「雙贏格局」，但現實要直接套在明日大嶼並不容易。

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欄名 : 樓市分析

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