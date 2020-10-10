大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守

大圍站柏傲莊I 首批單位以貼市價推，相信發展商主要有兩個考量，第一是柏傲莊I、II計劃在今年內推，單位總數多達2000伙，其次是疫情反覆，新盤市況仍未完全復甦，首批定價太高，稍後加推更難在價錢上調節。

...