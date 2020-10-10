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大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守

名家專欄 07:00 2020/10/10

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大圍站柏傲莊I 首批單位以貼市價推，相信發展商主要有兩個考量，第一是柏傲莊I、II計劃在今年內推，單位總數多達2000伙，其次是疫情反覆，新盤市況仍未完全復甦，首批定價太高，稍後加推更難在價錢上調節。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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