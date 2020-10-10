大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守 名家專欄 07:00 2020/10/10 分享： 大圍站柏傲莊I 首批單位以貼市價推，相信發展商主要有兩個考量，第一是柏傲莊I、II計劃在今年內推，單位總數多達2000伙，其次是疫情反覆，新盤市況仍未完全復甦，首批定價太高，稍後加推更難在價錢上調節。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊I 1房至3房價單價錢 折實628.9萬至1993.7萬 2020/10/09 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊I 1房至3房價單價錢 折實628.9萬至1993.7萬 【新盤價單】美聯：柏傲莊I首批單位吸引價登場 區內二手交投料凍結 2020/10/09 【新盤價單】美聯：柏傲莊I首批單位吸引價登場 區內二手交投料凍結 柏傲莊I荃灣示範單位吸逾百人 一度混亂 消息指暫僅供VIP進入 2020/10/09 柏傲莊I荃灣示範單位吸逾百人 一度混亂 消息指暫僅供VIP進入 最新專欄文章 專家樓論 - 90億買商用樓 港府打救舖市？ 2020/10/09 90億買商用樓 港府打救舖市？ 專家樓論 - 歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效? 2020/10/08 歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效? 專家樓論 - 有沒有比較好？ 2020/10/08 有沒有比較好？ 專家樓論 - 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 2020/10/07 按保成為樓市「防火牆」 保護金融體系？ 專家樓論 - 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 2020/10/07 持份者意見：如何使用「尚方寶劍」 一手市場 大圍 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入