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中金可以小敲 外資准買期貨

名家專欄 2020/10/10

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內地股市黃金周後首日復市開門紅，料成交下周回升；而監管當局准許QFII（合格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合格境外機構投資者）進入A股期貨，以及資本市場肩負「雙循環」使命，證券股未來盈利值得憧憬

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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