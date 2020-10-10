中金可以小敲 外資准買期貨 名家專欄 2020/10/10 分享： 內地股市黃金周後首日復市開門紅，料成交下周回升；而監管當局准許QFII（合格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合格境外機構投資者）進入A股期貨，以及資本市場肩負「雙循環」使命，證券股未來盈利值得憧憬 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 2020/10/09 中海外估值偏低 三紅綫下現機會 中字股實力談 - 工行明年復甦 讓利政策或停 2020/10/08 工行明年復甦 讓利政策或停 中字股實力談 - 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 2020/10/07 復星迎高增長 聚焦疫苗深耕海南 中字股實力談 - 中車時代歸A 盈利明年復增 2020/10/06 中車時代歸A 盈利明年復增 中字股實力談 - 福耀盈利復甦 政策效益顯現 2020/10/03 福耀盈利復甦 政策效益顯現 中金公司（03908） 中信証券（06030） 廣發証券（01776） HTSC（06886） 海通證券（06837） 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入