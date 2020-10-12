  • 30°C
香港時間 : 20201012日 (週一) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？

國際 07:05 2020/10/12

分享：

美國總統特朗普月初確診新冠肺炎，留醫短短3日已可出院返回白宮。特朗普大難不死，隨即以抗疫勇士的形象示人，於社交平台連續發出多條帖文，不但稱自己或已免疫，又指自己獲上帝祝福，甚至高呼新冠肺炎致命性遠低於流感病毒。雖然最後這條帖文已被Facebook及Twitter以誤導為由，分別刪除及禁止用戶轉發，但此舉對特朗普影響有限，皆因他發出帖文的目的已經達成。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？
今日
【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？
【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作
2020/10/08
【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作
【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎
2020/10/08
【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎
【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國
2020/10/07
【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國
曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆
2020/10/07
曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆
特朗普 免疫治療 總統大選 白宮 選舉 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國

上一篇文章

【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？

下一篇文章

【美國大選】彭斯為特朗普盡忠 2024更上一層樓有望
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版