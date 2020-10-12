【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？

美國總統特朗普月初確診新冠肺炎，留醫短短3日已可出院返回白宮。特朗普大難不死，隨即以抗疫勇士的形象示人，於社交平台連續發出多條帖文，不但稱自己或已免疫，又指自己獲上帝祝福，甚至高呼新冠肺炎致命性遠低於流感病毒。雖然最後這條帖文已被Facebook及Twitter以誤導為由，分別刪除及禁止用戶轉發，但此舉對特朗普影響有限，皆因他發出帖文的目的已經達成。

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