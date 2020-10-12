【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 國際 07:05 2020/10/12 分享： 美國總統特朗普月初確診新冠肺炎，留醫短短3日已可出院返回白宮。特朗普大難不死，隨即以抗疫勇士的形象示人，於社交平台連續發出多條帖文，不但稱自己或已免疫，又指自己獲上帝祝福，甚至高呼新冠肺炎致命性遠低於流感病毒。雖然最後這條帖文已被Facebook及Twitter以誤導為由，分別刪除及禁止用戶轉發，但此舉對特朗普影響有限，皆因他發出帖文的目的已經達成。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 今日 【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 2020/10/08 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 2020/10/08 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 2020/10/07 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 2020/10/07 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 特朗普 免疫治療 總統大選 白宮 選舉 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入