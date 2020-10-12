拆解大圍柏傲莊 引爆購買力原因 名家專欄 07:00 2020/10/12 分享： 本港正面對經濟衰退，但大圍新盤柏傲莊I，連日來參觀情況熾熱，截至昨晚已收近7,000票，錄得大幅超額認購，疫市下仍能釋出大量購買力，拆解令樓盤成功突圍而出，成為今年火熱紅盤原因。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊I 1房至3房價單價錢 折實628.9萬至1993.7萬 2020/10/09 【新盤價單】一圖睇晒 大圍站柏傲莊I 1房至3房價單價錢 折實628.9萬至1993.7萬 【新盤價單】大圍站柏傲莊I首批180伙 1房折實628.9萬起 呎價最平1.66萬起 2020/10/09 【新盤價單】大圍站柏傲莊I首批180伙 1房折實628.9萬起 呎價最平1.66萬起 【柏傲莊I示範單位】柏傲莊I荃灣示範單位早上已截人 預計等8小時 (現場直擊‧多圖) 2020/10/11 【柏傲莊I示範單位】柏傲莊I荃灣示範單位早上已截人 預計等8小時 (現場直擊‧多圖) 【柏傲莊I示範單位】參觀者廖生：要排8小時 寧願唔睇入票先 2020/10/11 【柏傲莊I示範單位】參觀者廖生：要排8小時 寧願唔睇入票先 【柏傲莊I示範單位】柏傲莊I兩日收7000票 黃浩賢：最快下周加價加推 2020/10/11 【柏傲莊I示範單位】柏傲莊I兩日收7000票 黃浩賢：最快下周加價加推 最新專欄文章 專家樓論 - 樓市關鍵 政府政策 今日 樓市關鍵 政府政策 專家樓論 - 大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守 2020/10/10 大圍站柏傲莊I 定價進可攻退可守 專家樓論 - 90億買商用樓 港府打救舖市？ 2020/10/09 90億買商用樓 港府打救舖市？ 專家樓論 - 歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效? 2020/10/08 歷屆特首逐個數 邊屆揾地最見效? 專家樓論 - 有沒有比較好？ 2020/10/08 有沒有比較好？ 物業 屯馬綫 大圍 樓價 一手市場 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入