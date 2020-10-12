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拆解大圍柏傲莊 引爆購買力原因

名家專欄 07:00 2020/10/12

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本港正面對經濟衰退，但大圍新盤柏傲莊I，連日來參觀情況熾熱，截至昨晚已收近7,000票，錄得大幅超額認購，疫市下仍能釋出大量購買力，拆解令樓盤成功突圍而出，成為今年火熱紅盤原因。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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