拜登倘當選 科技股短綫不明朗？

現任美國總統特朗普確診新冠肺炎後，民主黨總統候選人拜登當選新一屆總統的呼聲愈來愈高，皆因前者不僅一夜間令任內政府控制疫情不力的質疑更遭凸顯，亦因而未能把選舉討論焦點從疫情轉至其他議題。選舉最終結果雖難

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