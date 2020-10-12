拜登倘當選 科技股短綫不明朗？ 名家專欄 2020/10/12 分享： 現任美國總統特朗普確診新冠肺炎後，民主黨總統候選人拜登當選新一屆總統的呼聲愈來愈高，皆因前者不僅一夜間令任內政府控制疫情不力的質疑更遭凸顯，亦因而未能把選舉討論焦點從疫情轉至其他議題。選舉最終結果雖難 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港電子支付見成果 數碼貨幣待發力 2020/10/10 港電子支付見成果 數碼貨幣待發力 交易講場 - 重磅螞蟻盛宴 港股消化不良？ 2020/10/09 重磅螞蟻盛宴 港股消化不良？ 交易講場 - 星馬老千股攻港 「股票谷」布天仙局 2020/10/08 星馬老千股攻港 「股票谷」布天仙局 交易講場 - iBond大熱 「食住上」拓政府發債 2020/10/07 iBond大熱 「食住上」拓政府發債 交易講場 - 北水長假缺席 港股更波動 2020/10/06 北水長假缺席 港股更波動 金融 疫情 美國 蘋果（Apple，美：AAPL） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） Facebook（美：FB） 谷歌（美：GOOGL） 特朗普 股票 債券 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入