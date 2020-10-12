習南下料晤林鄭 對港發展重大指示

國家主席習近平本周南下深圳，出席深圳經濟特區建立40周年慶典，有機會與特首林鄭月娥會晤。據消息指，習主席此行對香港未來發展方向，尤其是金融、創科和大灣區等，料有重要指示。

習近平今次到訪深圳，消息指最快

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