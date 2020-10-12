習南下料晤林鄭 對港發展重大指示 名家專欄 2020/10/12 分享： 國家主席習近平本周南下深圳，出席深圳經濟特區建立40周年慶典，有機會與特首林鄭月娥會晤。據消息指，習主席此行對香港未來發展方向，尤其是金融、創科和大灣區等，料有重要指示。 習近平今次到訪深圳，消息指最快 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 勞工假看齊銀行假 為何需時10年 2020/10/09 勞工假看齊銀行假 為何需時10年 有政戲 - 18委會正副主席 建制泛民無偈傾 2020/10/08 18委會正副主席 建制泛民無偈傾 有政戲 - 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 2020/10/07 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 有政戲 - 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 2020/10/06 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 有政戲 - 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 2020/10/05 恢復粵澳通關暫無望 先行「半步」？ 香港 林鄭月娥 大灣區 習近平 深圳 施政報告 慶典 經濟特區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入