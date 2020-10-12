【習近平南巡】深圳金融改革提速 深港合作大於競爭

國家主席習近平本周三南巡深圳，為深圳開放改革40周年發表講話前，中央周日先為深圳發表定調，印發5年綜合改革試點實施方案。當中金融開放改革為重點之一，並重提深圳證交所創業板試行註冊制，以及創新企業發行存託憑證（CDR）。

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惟深交所加入競逐新經濟股上市資源，並未引起投資界對本港科技股板塊競爭加劇的憂慮，港股受一眾科技股及深圳概念股勁升帶動顯著造好，恒指半日勁升近500點，港交所（00388）亦隨大市勁升2%。港股表現引證市場人士著眼於深港區域發展的重大機遇，遠多於金融市場競爭帶來的威脅。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》﹐總體要求及工作原則外，涉及6大範疇，共提24項具體改革措施。當中以「支持在資本市場建設上先行先試」作為重點戯，提出推進創業板改革並試點註冊制，以及重提讓創新企業於境內發行股票或CDR。

創業板註冊制重提CDR 港科技板塊受挑戰

所謂「註冊制」，是相對現行「核准制」較鬆寬及迅速的上市審批程序，基本上只考慮申請公司是否適合上市，與本港上市審批制度相若；CDR則是國務院於2018年3月批准的試點計劃，接受市值逾2,000億人民幣的境外上市科技企業上市。

深圳創業板試行註冊制，加上重提CDR深圳掛牌，理論上是在上交所的科創板市場以外，A股開拓另一專注創新企業的科技股市場。自阿里巴巴（09988）（A）及京東（09618）（J）先後來港第2上市，連同騰訊（00700）（T）、美團（03690）（M）及小米（01810）（X），中概科技龍頭股ATMXJ齊集港股市場，令港股成為中概股首選集資市場的局面亦受到挑戰。

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深圳金融科技強 深港合作空間大

深圳作為中國的科技創新城市，在英國智庫Z/Yen聯同中國綜合開發研究院今年9月發佈的全球金融中心指數(GFCI)排名中，深圳金融科技打進全球第5位，超前排在第6位；整體金融中心排名，深圳亦攀升至第9位，香港則排名第5。

惟深港市場關係當然並不限於競爭，從區域發展的角度看，深港兩地合作空間更大。今次的實施方案，同時提出擴大金融業對外開放，支持符合條件深圳企業境外上市。相前中資企業美股上市基本此路不通， 港股成為境外上市主要目的地。

撰文：劉德斌