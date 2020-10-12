【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？

美國大選11月3日舉行，目前尚餘約20日，民主黨總統候選人拜登繼續在民調遙遙領先。共和黨總統特朗普確診新冠肺炎後，拒絕接受視像辯論安排，令原定本周四舉行的第二場辯論告吹，但拜登陣營表明，仍希望再次跟特朗普辯論，究竟當中有何盤算？

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