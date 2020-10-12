【美國大選】首場辯論亂作一團 拜登何以仍想再戰？ 國際 16:22 2020/10/12 分享： 美國大選11月3日舉行，目前尚餘約20日，民主黨總統候選人拜登繼續在民調遙遙領先。共和黨總統特朗普確診新冠肺炎後，拒絕接受視像辯論安排，令原定本周四舉行的第二場辯論告吹，但拜登陣營表明，仍希望再次跟特朗普辯論，究竟當中有何盤算？ ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 今日 【美國大選】特朗普挺而走險 炮製可致命「10月驚奇」？ 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 2020/10/08 【美國大選】兩場辯論四張嘴 賀錦麗政治騷示範作 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 2020/10/08 【諾貝爾獎】和平獎明揭盅 世衛能否「受惠」得獎 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 2020/10/07 【特朗普確診】染疫拒「交波」 核足球隨時害了美國 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 2020/10/07 曼聯非理性搶購 管理混亂又添一筆 拜登 特朗普 總統大選 選舉 政治 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入