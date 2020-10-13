國家主席習近平周三出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，碰正特首公布施政報告的日子，此時，特首林鄭月娥破天荒宣布押後施政報告，難免引起眾多疑問，本欄嘗試逐一拆解。

疑問一：施政報告「無料到」，要靠中央打

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