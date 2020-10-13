施政報告破天荒押後 拆解3疑問 「無料到」？ 與習赴深「撞期」？ 京不滿內容？ 名家專欄 2020/10/13 分享： 國家主席習近平周三出席深圳經濟特區成立40周年慶祝大會，碰正特首公布施政報告的日子，此時，特首林鄭月娥破天荒宣布押後施政報告，難免引起眾多疑問，本欄嘗試逐一拆解。 疑問一：施政報告「無料到」，要靠中央打 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 林鄭月底上京 與部委協調惠港政策 今日 林鄭月底上京 與部委協調惠港政策 最新專欄文章 有政戲 - 習南下料晤林鄭 對港發展重大指示 2020/10/12 習南下料晤林鄭 對港發展重大指示 有政戲 - 勞工假看齊銀行假 為何需時10年 2020/10/09 勞工假看齊銀行假 為何需時10年 有政戲 - 18委會正副主席 建制泛民無偈傾 2020/10/08 18委會正副主席 建制泛民無偈傾 有政戲 - 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 2020/10/07 大灣區發展提速 先解決「誰來管」問題 有政戲 - 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 2020/10/06 特首「跑馬仔」 陳德霖設競選辦子虛烏有 政治 習近平 林鄭月娥 施政報告 疫情 香港 經濟 金融 酒店 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入